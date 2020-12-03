CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu söyleyerek, "partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir aday" ifadelerini kullandı.

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili dikkat çeken açıklama CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den geldi. Seçimlere uzun bir süre olmasına rağmen CHP'nin adayının hazır olduğunu söyleyen Tekin, merak uyandırdı.

Youtube'da Polemik Haber'in konuğu olan CHP İstanbul Milletvekil Tekin, Ankara'da siyaset kulislerini hareketlendiren açıklamalar yaptı.

"Partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir aday"

Tekin, şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyet Halk Partisi sorumlu davranmak zorunda. Sistemin bize dayatmış olduğu 50.1 maalesef bunu gerektiriyor. Genel Başkan'ın buradaki çabası takdire şayan, hiç o konuda bir eleştirim yok. Hiç kimse kusura bakmasın CHP'nin adayı olmaz olur mu? Elbette CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı var. Ama adayınızı bugünden ilan etmeye kalkarsanız Millet İttifakı dışında dahil olabilecek birçok siyasi partinin de önünü kesersiniz.

"Yoksa CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır. Buna emin olun. Ama bu sadece bizim kendi partimiz içinde, partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir aday. Ama aynı adayın Millet İttifakı için bugünden kabul görüp görmeyeceğini bugünden karar verirsek tam da Cumhur İttifakı'nın istediği tuzağa düşeriz. O tuzağa düşmemek için... Kimse merak etmesin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır."