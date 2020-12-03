Hatay'da 43 yaşındaki sağlık çalışanından üzen haber geldi

HATAY'da Kırıkhan ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görev yapan anestezi teknisyeni Ümit Zan (43), koronavirüsten yaşamını yitirdi.

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Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde görevli, evli ve 3 çocuk babası anestezi teknisyeni Ümit Zan, bir hafta koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine test yaptırdı. Testi pozitif çıkan Zan, evde tedavi görürken bu sabah fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Ümit Zan, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Zan'ın eşi ve çocukları da koronavirüs testi yapıldıktan sonra karantinaya alındı.