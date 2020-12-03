BIST 1.334
DOLAR 7,81
EURO 9,49
ALTIN 462,65
HABER /  YEREL

Bolu'da tehlike çanları çalıyor kuraklık kapıda! Yüzde 22'ye geriledi

Demirören Haber Ajansı

BOLU'da, içme suyunun karşılandığı Gölköy Barajı'nda yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle su seviyesi yüzde 22'ye geriledi. Kalan suyun 4 ay boyunca Bolu'nun ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğu öğrenildi.

Abone ol

Kuraklık nedeniyle Bolu'da içme suyu kaynağı olarak kullanılan Gölköy Barajı'nda su seviyesinde azalma meydana geldi. Barajdaki doluluk oranı yüzde 22'ye düştü. 5,28 milyon metreküp su kalan barajda, suyun azalmasıyla gölde küçük çaplı adacıklar ortaya çıktı. 

Su seviyesi geçen sene yüzde 33 olan ve tamamen dolu olması halinde 24 milyon metreküp suyu tutabilen Gölköy Barajı'nın, mevcut doluluk oranıyla hiç yağmur yağmasa dahi kentin 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu, kentte su sıkıntısı yaşanmasının beklenmediği öğrenildi. Yağışlarının başlamasıyla barajda su seviyesinin artması bekleniyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bilecik'te 2 bin TL'ye aldı fabrikanın teklifini reddetti! Gözü gibi bakıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bursa'da uzaktan eğitimine siber sapık engeli! Sapıklar öğrenci ve öğretmenleri bıktırdı
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır
Azerbaycan, ilan ettiği 10 Kasım Zafer Günü'nün tarihini değiştirdi
Hatay'da vakalar patladı! Cadde ve sokaklara asılan afişler korkuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP'ye 'tacizci' ve 'ordu Katar'a satılmıştır' tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'da 43 yaşındaki sağlık çalışanından üzen haber geldi
Milli piyango bilet fiyatları tam bilet parası ne kadar oldu?
Galatasaray'ın yeni başantrenörü belli oldu
Milli piyango bilet fiyatları 2020 yarım bilet kaç para oldu?
Bakan Abdulhamit Gül'den atılacak yeni adımlarla ilgili açıklama
Cihan Yavuz kimdir hangi partiden Cİhan Yavuz aslen nereli?
Yorumlar