Mustafa Sarıgül, partisinin resmen kurulacağı tarihi açıkladı

Türkiye Değişim Hareketi Lideri Mustafa Sarıgül, partilerinin 20 Aralık’ta resmen kurulacağını açıkladı. Sarıgül, “Bu parti; benim partim, sizin partiniz değil, Allah izin verirse 83 milyonun partisi olacak” dedi.

Abone ol

Pandemi önlemleri nedeniyle Ankara’da belirli sayıda kurucu ve teşkilat mensubu ile bir araya gelen Türkiye Değişim Hareketi Lideri Mustafa Sarıgül, partilerinin 20 Aralık Pazar günü resmen kurulacağını açıkladı.

O gün kuruluş dilekçesini verecek olan Sarıgül, kurucularla birlikte Anıtkabir’i ziyaret edecek. Sarıgül, partinin adı, logosu ve kurumsal kimliğini ise kuruluştan 3 gün önce 17 Aralık Perşembe günü kamuoyu ile paylaşacak.

“Türkiye Değişim Hareketi partileşme kararını almıştır”

Mustafa Sarıgül, “Milyonlarca fedakar, cefakar arkadaşımızın sevgiyle büyüttüğü Türkiye Değişim Hareketi partileşme kararını almıştır. Türkiye Değişim Hareketi siyasete yeni bir soluk getirmek, mevcut kalıpları kırmak, yitirilmiş umutları yeşertmek üzere bugün bu an itibarıyla büyük Türk milletinin karşısında olmaktan gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Partinin Türkiye’ye yeni bir soluk getirmek için yola çıktığını vurgulayan Sarıgül, “Partimizi barış ve güvenliği koruma, insan hakları, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlama, fakirlikle mücadele günü olan 20 Aralık 2020 günü resmen kuruyoruz. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu parti; benim partim, sizin partiniz değil, Allah izin verirse 83 milyonun partisi olacak. 83 milyonu kucaklayacak. Partimizin ismini, logosunu, kurumsal kimliğini 17 Aralık 2020 günü bütün ulusumuzla paylaşacağız. Partimizin ülkemizin iç ve dış konulara getirdiği çözümleri ülkemizi bu çıkmazdan kurtaracak programımızı kuruluş günü olan 20 Aralık 2012’de umudun merkezi olan genel merkezimizde bütün umudumuz ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

“Partimizi iki genel seçim iktidara taşıyamayan genel başkan istifa edecek”

Partide adaleti sağlayarak ön seçimi vazgeçilmez ön prensip kabul edeceklerini belirten Sarıgül, “Buradan ilan ediyorum partimizi iki genel seçim iktidara taşıyamayan genel başkan istifa edecek. Üzerine basarak ifade etmek istiyorum; devrim lafla olmaz, reform ve değişim lafla olmaz. Bir siyasi partinin genel başkanı partisini iki genel seçimde iktidara taşıyamıyorsa o koltuğu bırakacak” diye konuştu.