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Twitter nefret söylemini yasaklayan politikasını genişletti

Sosyal paylaşım platformu Twitter, nefret söylemini yasaklayan politikasını 'insanları ırk, etnik köken ya da ulus temelinde dışlayan' paylaşımları içerecek şekilde genişlettiğini duyurdu.

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Twitter'dan yapılan açıklamada, nefret söylemini yasaklama politikasının genişletildiği belirtildi; insanları ırk, etnik köken ve ulusal köken temelinde dışlayan dilin yasaklandığını duyurdu. 

Twitter geçen yıl insanları dinlerine göre ayıran ayrımcı söylemi yasaklamış, mart ayında da bu yasağa 'yaş, engellilik ve belli hastalıklara ilişkin' saldırgan içerikli söylemler de dahil edilmişti. 

Şirkete nefret söylemini azaltmak için baskı yapanlar arasında yer alan insan hakları grubu Color of Change (Değişimin Rengi), bu değişikliği 'temel bir kabul' olarak nitelendirdi.

Ancak Color Of Change Başkan Yardımcısı Arisha Hatch, grubun, şiddet içeren ve insanlık dışı söylemlere karşı yaptığı tüm uyarılara rağmen geçen kasım ayında ABD'de düzenlenen başkanlık seçiminden önce politikasını değiştirmediği için Twitter’ı eleştirdi.

Hatch ayrıca, platformun içerik moderatörlerinin nasıl eğitildiği ve politikayı ihlal eden paylaşımları tespit eden yapay zekanın etkinliği konusunda şeffaf olmadığını da vurguladı.

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