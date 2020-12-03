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HABER /  POLİTİKA

Mansur Yavaş’tan pandemide işini kaybedenlere destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde iş yeri kapanan esnafın, işsiz kalanların ve gelirinden olan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için destek olacaklarını açıkladı.

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Hafta sonu Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (ANKESOB) bağlı sektör ve esnaf temsilcileriyle bir araya gelen Mansur Yavaş, işsiz kalan çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.

Sektör ve esnaf odalarının temsilcileriyle yaptığı görüşmede “Kimsenin aç ve açıkta kalmasına gönlümüz razı değil” diyen Yavaş, esnaf odalarından işyerini kapatan esnaf ve işsiz kalan çalışanların listesini istedi.

Mansur Yavaş, belediyenin internet sitesindeki adres üzerinden başvuruların alınmaya başladığını duyurdu.

İlk etapta destek kapsamına giren meslek grupları şöyle:
* Sinema salonu çalışanı
* Kıraathane/nargile salonu çalışanı
* Çay/kır bahçesi çalışanı
* İnternet/oyun salonu çalışanı
* Garson/komi
* Servis şoförü
* Anaokulu/Kreş çalışanı

Yemek temin edecek
Mansur Yavaş, ayrıca önümüzdeki günerde kafe ve lokantalarını kapatan esnaftan karantinadaki vatandaşlara ulaştırmak üzere yemek temin edeceklerini de belirtti.

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