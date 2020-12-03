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Brezilya Fransa'nın ardından iPhone'ların kutusundan şarj aleti çıkmasını zorunlu kıldı

Apple, iPhone 12 modellerinin kutusundan 5W'lık şarj cihazını ve kulaklık modelini kaldırdı. Ancak Brezilya, bu duruma engel oldu.

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Apple'ın koronavirüs nedeniyle ekim ayına ertelemek zorunda kaldığı iPhone 12 tanıtım etkinliği, 13 Ekim'de gerçekleşti.

Apple, etkinlik sırasında iPhone 12, Mini, Pro ve Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıttı. Ancak ABD'li şirket, yeni aldığı bir karar nedeniyle telefonların kutusundan şarj cihazını ve kulaklığını kaldırdı.

Apple, Brezilya'yı ikna edemedi

Bildiğiniz gibi Apple, çevreci olmak için kutuya şarj adaptörü koymadığını açıklamıştı. Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinin tüketiciyi koruma kurumu olan Procon-SP ise, bu durumun çevreye nasıl fayda sağlayacağını Apple'dan kanıtlamasını istedi.

Apple'dan gelen cevaba ikna olmayan Brezilya, şarj adaptörünün temel bileşenlerden biri olduğunu ve şarj adaptörü olmadan iPhone satmanın Brezilya Tüketici Savunma Yasası’na aykırı olduğunu açıkladı.

Söz konusu kararla birlikte Apple, Sao Paulo eyaletinde satışa sunduğu iPhone 12 modellerinin kutusunda şarj adaptörü bulundurmaya devam etmek zorunda kalacak.

Ayrıca Brezilya Ulusal Tüketici Sekreterliği de bu kararı ülke geneline yaymak için çalışmalar yürütüyor.

Fransa da Apple'ı uyarmıştı 

Fransız hukukunda yer alan “eller serbest kitleri” ve 14 yaşından küçük çocukların elektromanyetik radyasyona daha geç maruz kalması için “kulaklıkla kullanım” zorunluluğu, Apple'ın geri adım atmasını sağlamıştı.

Bu nedenle Fransa'da satılan iPhone 12 modellerinin kutusunda EarPods kulaklık yer alacak.

Fransa'daki kurala göre, radyo ekipmanı içeren herhangi bir nesne; kablolu, sağlam ve güvenilir bir kulaklık olmadan ücretli veya ücretsiz olarak satılamıyor.

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