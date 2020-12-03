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Adolf Hitler seçimi kazandı! Dünyaya hükmetme peşinde değilim

ALMANYA'nın imparatorluk döneminde '20. yüzyılın ilk soykırımı' diye nitelenen boyutta on binlerce kişiyi katlettiği Namibya'da adını Nazi lideri Adolf Hitler'den alan bir siyasetçinin yerel ve bölgesel seçimlerde zafer kazanması dünyada şaşkınlıkla karşılandı.

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Almanya'nın Güneybatı Afrika'daki eski sömürgesi Namibya'da iktidar partisi SWAPO'nun adayı Adolf Hitler Uunona, 25 Kasım'daki seçimlerde Oshana bölgesinde oyların yüzde 85'ini alarak bölgesel meclise seçilmeyi başardı.

'Kaiser'in Holokostu' diye tabir edilen 1908 soykırımında on binlerin katledilmesine rağmen hala Almanca konuşan nüfusun ve Almanca yer ve insan isimlerinin bulunduğu Namibya'da, Adolf Hitler'in elde ettiği başarı, Alman medyasının dikkatinden kaçmadı.

Esprisi olay oldu: Dünyaya hükmetme peşinde değilim

Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild'in konuştuğu siyahi siyasetçi, kendisine Hitler ismini ne anlam taşıdığını bilmeksizin babasının koyduğunu söyleyerek "Dünyaya hükmetmek peşinde değilim" esprisini yaptı. Bild'e Nazi ideolojisiyle işinin olmayacağını belirten Hitler, çocukken adının kendisine son derece normal geldiğini, ergenlik döneminde tüm dünyaya hakim olmaya çalışan bir adamın adını taşıdığını anladığını anlattı.

Eşinin kendisine Adolf diye seslendiğini ve kendisinin de genelde Adolf Uunona adını kullandığını aktaran Namibyalı siyasetçi, artık adını resmen değiştirmek için çok geç olduğu hissiyatını paylaştı.

Rakibinin 213 oyuna karşı 1196 oy toplayan yerel siyasetçi, "Bu adımı taşımam Oshana'yı fethetmek istediğim, tüm dünyaya hakim olmak istediğim anlamına gelmiyor" vurgusunu yaptı.

Üyesi olduğu iktidar partisi SWAPO ülke çapında oyların yüzde 57'sini alarak 2016 yerel seçimlerinde elde ettiği yüzde 83'lük oy oranının çok gerisinde kaldı.

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