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HABER /  EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Dünya Engelliler Günü paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım hesabından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir öğretmenin ördüğü ve hediye ettiği engelli oyuncak bebeği paylaştı.

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Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakan masalarında her zaman resmi evraklar durmaz. Bugün masamda bir öğretmenimizin elleriyle ördüğü Nesli Bebek var. Bu hediyenin benim için anlamı: Her gün engelli öğrencilerimiz için yeni bir kolaylık, yeni bir hak üzerinde çalışmayı unutma." ifadelerini kullandı.

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