CHP'li Özel'den 'maaş' tepkisi: Enflasyona ezilmeyen tek vatandaş Fahrettin Altun

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Borsa İstanbul'dan aldığı maaşa gelen zammı eleştirdi. CHP'li Özel, "Enflasyona ezilmeyen tek vatandaş Fahrettin Altun" düşüncesini dile getirdi.

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Artan enflasyon rakamlarına da değinen Özel "TÜİK rakamlarına göre bile bir yıl önceye göre yüzde 14,03 enflasyonda artış var. Gıda enflasyonu yüzde 21 vatandaşın gerçek enflasyonu en az yüzde 40 yüzde 50. Bu hükümetin son açıkladığı yeni ekonomik paket bugünden çöp olmuş durumda." şeklinde konuştu.

"Enflasyona Ezilmeyen tek vatandaş Fahrettin Altun"

Borsa İstanbul anonim şirketi bir karar almış: Yönetim Kurulu Başkanı 24 bin üyeler 18 bin maaş alacakmış. Ayrıca bunlara huzur hakkı ödemesi de yapılacakmış makam arabası da verilecekmiş. Altında Fahrettin Altun’un imzası var. Kendi maaşına zam yapan Recep Tayyip Erdoğan sanıyorduk biri daha varmış o da Fahrettin Altun.

Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı’ndan maaş alıyor. Borsa İstanbul’dan maaş alıyor. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi heyetinden maaş alıyor.

Üçünün toplamından vergi çıkacak onu da Borsa İstanbul ödeyecek. Millet 39 lira günlük ödemeye mahkum edildi. Fahrettin beyin evine bir de eşi üzerinden Marmara Üniversitesi’nden maaş THY’den maaş geliyor. Millet kırılıyor bu kibirli saray efradı kendi maaşına zam yapıyor. Enflasyona Ezilmeyen tek vatandaş Fahrettin Altun.