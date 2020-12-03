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Doğu Akdeniz krizinde çözüm arayışları! NATO'daki toplantılara 'Yunan' engeli

TÜRKİYE ile Yunanistan askeri heyetleri arasında Doğu Akdeniz'de ayrıştırma tedbirlerine yönelik teknik detayların belirlenmesi için NATO Karargahı'nda yapılması planlanan teknik görüşme, Yunanistan heyetinin katılmaması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

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Doğu Akdeniz’de ayrıştırma tedbirlerine yönelik teknik detayların belirlenmesi için Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 30 Kasım’da NATO Karargahı’nda yapılması planlanan teknik görüşmenin Yunanistan heyetinin katılmaması nedeniyle gerçekleştirilemediği ortaya çıktı.

Doğu Akdeniz'de çözüm arayışları

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantılar yapılması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılmış ve hayata geçirilmişti.

Türki ve Yunan teknik heyetlerinin Doğu Akdeniz’de ayrıştırma tedbirlerine yönelik askeri önlemlerin belirlenmesi yönelik ilk toplantısı ise NATO Askeri Komite Başkan Yardımcısı (DCMC) başkanlığında 3 Eylül’de yapılmıştı. Söz konusu tarihten bugüne kadar ise altı toplantı icra edilmişti.

NATO Karargahı’ndaki toplantılar sonucunda genel çerçeveyi belirleyen “Teknik Düzenlemeler Metni” 1 Ekim’de her iki ülkenin onayı ile kabul edilmişti.

Güvenlik kaynaklarından gelen bilgiye göre, mutabakat sonrası teknik detayların belirlenmesi amacıyla birincisi 9 Ekim’de yapılan söz konusu toplantının devamına yönelik yapılan planlamalar Yunanistan’ın tutumu nedeniyle sonuca ulaşamadı. İlk olarak 16 Ekim olarak belirlenen ikinci toplantı sonrasında 23 Ekim ve 30 Ekim 2020’de tekrar planlanmasına rağmen Yunanistan tarafının olumlu cevap verilmemesi nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Son olarak 30 Kasım tarihinde planlanan toplantının Yunanistan heyetinin katılmaması nedeniyle iptal edildiği bilgisi alındı.

6 toplantı yapıldı

Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında Doğu Akdeniz’de ayrıştırma tedbirlerine yönelik askeri önlemlerin belirlenmesi amacıyla NATO Askeri Komite Başkan Yardımcısı (DCMC) başkanlığında birincisi 3 Eylül 2020 tarihinde olmak üzere bugüne kadar altı toplantı gerçekleştirilmişti. Bu toplantılar her iki ülke askeri temsilcilerinin katılımı ile NATO Karargâhında yapılmıştı. Toplantılar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından başlatılan girişimler neticesinde gerçekleştirilmeye başlanmıştı. İcra edilen toplantılar sonucunda genel çerçeveyi belirleyen “Teknik Düzenlemeler Metni” 01 Ekim 2020 tarihinde her iki ülkenin onayı ile kabul edilmişti.

Üst düzey bir yetkili; “Türk tarafı, NATO Genel Sekreterinin girişimleriyle başlatılan Doğu Akdeniz’de ayrıştırma tedbirlerine yönelik askeri önlemlerin belirlenmesi toplantılarına her zaman iştirak etmiş; her zaman da iştirak edecektir.” açıklamasında bulundu.

"Gerginliği tırmandıran biz değiliz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da TSK komuta kademesi ve birlik komutanları ile hafta başı yaptığı video konferans toplantısında, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere değinerek, "Gerginliği artıran, olayları tırmandıran biz değiliz. Biz gerçekten diyalog, iyi komşuluk ilişkileri içinde, sorunlarımızı konuşarak, görüşerek çözme yönünde yapılması gereken ne varsa elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Maalesef komşumuz bu konuda inatla konuşmalardan, görüşmelerden imtina ediyor, başka kapılarda çözüm arıyor. Bu şekilde bir çözüm bulunamayacağını, bu şekilde bir çözüm bulamayacaklarını kendilerine tekrar tekrar söylemiş olmamıza rağmen hala o konuda ısrar ediyorlar. Yanlış yapıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

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