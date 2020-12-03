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Galatasaray'da sakatlık şoku!

Galatasaray'da gerçekleştirilen idman sonrası bugün yapılan açıklamada Taylan Antalyalı'nın sakatlık yaşadığı açıklandı.

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Galatasaray'da son haftaların formda ismi Taylan Antalyalı, idmanda bir sakatlık geçirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ''Dünkü antrenmanda girdiği bir ikili mücadelenin ardından sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı, günü tedbir amaçlı olarak tedavi ile geçirdi. Oyuncumuzun sağlık durumu yarın yapılacak tetkikler sonrası netleşecek.'' sözleri kullanıldı.

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