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ABD 102 yaşındaki kadını konuşuyor! İki kez yendi rekor kırdı

Demirören Haber Ajansı

ABD’de 102 yaşındaki Angelina Friedman, bebeklik döneminde İspanyol gribini, Mart ayında iki kez yakalandığı koronavirüsü ikinci kez yenerek, rekor kırdı.

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ABD’de North Westchester kentinde yaşayan 1918 doğumlu  Angelina Friedman, bebekken geçirdiği İspanyol gribinin ardından Mart ayında iki kez de yakanlandığı koronavirüse karşı hayatta kalmayı başardı.Friedman'a pandeminin ilk dalgasında Mart ayında Covid-19 teşhisi kondu.

Hastaneye kaldırılan 102 yaşındaki Friedman virüsü yenmesinin ardından taburcu edilerek, aradan geçen üç haftalık süre zarfında yeniden koronavirüse yakalandı. Friedman ikinci kez koronavirüse karşı galip gelmeyi başardı.


İyileşen en yaşlı kişi
ABD medyasına konuşan Friedman’ın kızı Joanne Merola, annesinin ikinci defa koronavirüs geçirdiğini ve tekrar iyileştiğini ifade etti. Merola annesinin 1918 yılında grip salgının ortasında İtalya’dan New York’a gelen bir göçmen gemisinde doğduğunu belirterek, koronavirüse yakalanan en yaşlı kişi olmadığını ama iki defa koronavirüs olup iyileşen en yaşlı kişi olabileceğini belirtti. 

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