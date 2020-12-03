BIST 1.333
DOLAR 7,78
EURO 9,48
ALTIN 459,93
HABER /  GÜNCEL

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurmuştu! Afrin şehidi Mehmet Altun memleketine uğurlandı

Zeytin Dalı Bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un naaşı düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Abone ol

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun için Hatay Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törende şehit Uzman Çavuş Mehmet Altun'un Türk bayrağına sarılı naaşı saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından silah arkadaşlarının omzunda askeri uçağa taşınarak memleketi Mardin’e uğurlandı.

Törene Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın yanı sıra, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, Vali Yardımcısı Şenol Bozacıoğlu, Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ufuk Bilgen, İl Emniyet Müdür Vekili Ozan Gün, 2. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Tayfun Çağan, ilgili kurum müdürleri ve şehidimizin silah arkadaşları katıldı.

İlgili Haberler
Afrin’den acı haber! Bir askerimiz şehit oldu
SON DAKİKA HABERLERİ
Piyasalarda enflasyon etkisi! Dolar ve euroda sert dalgalanma
Bursa'da uzaktan eğitimine siber sapık engeli! Sapıklar öğrenci ve öğretmenleri bıktırdı
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır
Azerbaycan, ilan ettiği 10 Kasım Zafer Günü'nün tarihini değiştirdi
Hatay'da vakalar patladı! Cadde ve sokaklara asılan afişler korkuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP'ye 'tacizci' ve 'ordu Katar'a satılmıştır' tepkisi
ÖNCEKİ HABERLER
ABD 102 yaşındaki kadını konuşuyor! İki kez yendi rekor kırdı
Ücretsiz BlueTV dizileri izleme ne zaman başlıyor?
Ailesi kahroldu! Osmaniye’ye şehit ateşi düştü
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: Nükleer faaliyetleri hızlandıracak yasayı uygulayacağız
AB ile Yunanistan, Midilli Adası'nda yeni göçmen merkezi kuruyor
65 yaş üstü yasaklar neler saat kaçta dışarı çıkılıyor?
Yorumlar