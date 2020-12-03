Bilim adamları resmen açıkladı koronavirüsten ölenlerin hepsinde görüldü

Koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken, virüs ile ilgili araştırma gerçekleştiren bilim insanları, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden insanların neredeyse hepsinde kan pıhtılaşması görüldüğünü açıkladı.

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Korona virüs dünya genelinde hızlı bir şekilde can almaya devam ederken, hastalıkla ilgili araştırmalar da aralıksız sürdürülüyor. Bilim insanları son olarak, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden insanlarla ilgili çok önemli bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

"Tahrip edip iş göremez hale getiriyor"

Milliyet’te yer alan habere göre korona virüsün vücuda etki sürecinde her şey, akciğerlerimizde kirli ve temiz hava gaz değişiminin gerçekleştiği yapıların duvarını oluşturan hücrelerin içine bu virüsün girişi ile başlıyor. Virüs bu girişi, 'ACE2' adı verilen özel kapılar yoluyla gerçekleştiriyor.

Bunun sonucunda akciğer hücrelerinin içinden dışarıya aşırı düzeyde 'sitokin' ve 'kemokin' adı verilen yangı ('enflamasyon') maddeleri çıkıyor. Bu maddeler, vücudun gösterdiği 'aşırı bağışıklık yanıtına bağlı olarak, damarların içindeki tabakayı önce uyarıyor, ardından tahrip edip iş göremez hale getiriyor. Sonuçta damar içinde kan koyulaşıyor ve farklı boyutlarda kan pıhtıları oluşup (VTE) damarları tıkayabiliyor.

Korona virüs hastalarının ortalama yüzde 19'unda bu tablo ile karşılaşılıyor ve kritik düzeydeki hastalarda oran giderek yükseliyor. Farklı nedenlerle yoğun bakımda yatanlar ile Covid-19 tanısı ile yatanlar karşılaştırıldığında, korona virüs hastalarında VTE sıklığının daha yüksek olduğu açıkça görülüyor.

Hayatını kaybedenlerin neredeyse tamamında rastlandı

Çin'in Wuhan kentinden, Hollanda'dan, Fransa ve İtalya'dan bildirilen ilk çalışmalarda, korona virüs nedeniyle yoğun bakıma yatırılmış hastalar için damar içi pıhtılaşma-VTE sayıları ürkütücü bir düzeydeydi. Güncel 20 çalışmada VTE oranının yüzde 3,3-yüzde 100 arasında olduğu; yüzde 100'lük oranın, korona virüs nedeniyle kaybedilmiş hastaların otopsilerinde kaydedildiği bildiriliyor. Diğer yandan, korona virüs nedeniyle takip edilen hastaların bacak ultrason veya akciğer bilgisayar tomografi incelemelerinde yüzde 15-yüzde 85 gibi yüksek oranlarda pıhtıya rastlanıyor.

VTE ne demek?

Kan pıhtısının bir parçacığı koparak akciğere doğru hareket ederse derin ven trombozunun potansiyel olarak hayati tehlike içeren bir komplikasyonu olan pulmoner embolizme (PE) yol açabilmektedir. Derin ven trombozu ve pulmoner embolizm, toplu halde venöz tromboembolizm (VTE) şeklinde adlandırılmaktadır.