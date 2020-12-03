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Samsun'da mezarlıklar bile kıpkırmızı oldu! Fahrettin Koca korkutan açıklamayı yaptı

İhlas Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın "Yüzde 100 vaka artışı var" diye uyardığı Samsun’da, mezarlıklar bile yüksek risk anlamına gelen kırmızı rengine büründü.

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Samsun’da ‘Hayat Eve Sığar Uygulaması’ndan (HES) 26 Kasım ve 3 Aralık tarihlerinde 1 hafta zaman aralığıyla alınan görüntüler korona virüsünde vaka artışlarını gözler önüne serdi. 1 hafta önce bazı noktalarda yeşil alanların olduğu Samsun’da, şu an mezarlıklar dahi ‘kırmızı’ rengine döndü.

Geçen hafta yoğunluk haritasında kırmızının hâkim olduğu, bazı yerlerde ufak yeşil noktaların olduğu gözlemlenebiliyordu. Bugün korona virüsü haritası risk yoğunluğunun artmasıyla az olan yeşil alanlar 'kıpkırmızı' hale geldi.

Yüzde 100 vaka artışı var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Adana, Samsun ve Ordu’da yüzde 100 vaka artışı var. Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında. Salgınla mücadelede fedakârlık sınavımız devam ediyor.”

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