İyi Aile Babası Mehmet Ali Pamuk kimdir kim oynuyor(Oyuncu kadrosu)

Kanal D'nin yepyeni komedi dizisi İyi Aile Babası bu akşam ilk bölümü ile başlıyor. Başrolünde Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal ve Salih Kalyoncu gibi isimlerinde olduğu dizide Mehmet Ali Pamuk'u kim oynuyor, Çağlar Çorumlu kimdir, kaç yaşında?

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Kanal D'nin uzun süredir merakla beklenen komedi dizisi İyi Aile Babası bu akşam 1. bölümü ile başlıyor. Başrollerinde usta oyuncular Melek Baykal, Salih Kalyoncu gibi isimlerin yanı sıra Şebnem Bozoklu, Çağlar Çorumlu ve Timur Acar'ın da olduğu İyi Aile Babası konusu Mehmet Ali Pamuk ve Aslı Pamuk çiftinin kayınvalidesi ve kayınbabası ile olan tatlı savaşını ve atışmasını anlatıyor.

Peki İyi Babası dizisinde Mehmet Ali Pamuk'u kim oynuyor, Çağlar Çorumlu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

İyi Aile Babası konusu nedir:

Mehmet Ali Pamuk, evli ve üç çocuklu, İstanbul Anadolu Yakası’nda, mahalle arasında özel halk sağlığı kliniği sahibi, idealist bir hekim ve daha da idealist bir aile babasıdır. Mehmet Ali, tıp fakültesinde okurken, kampüste tanıştığı, halkla ilişkiler bölümünde okuyan ve çok güzel bir İstanbul Kadıköy kızı olan Aslı’ya aşık olmuş ve sonunda O’nunla evlenmeyi başarmıştır.

Aslı da, Mehmet Ali’yi severek evlenmiştir; ama zavallının, Mehmet Ali ile evlenirken, aynı anda Mehmet Ali’nin ailesiyle de evleniyor olduğundan haberi yoktur. Mehmet Ali, evlendikten sonra, en azından bir süreliğine kira vermemek için, eskiden Adana’nın önemli ağalarından olan İbrahim dedesinin annesine bıraktığı üç katlı eski apartmanın orta katında oturmayı uygun görünce; yeni evli çiftin tüm hayatları, giriş katında oturan anne babalarının hayatıyla iç içe geçmiştir.

Yıllar geçmiş, çiftin çocukları olmuş, hepsi okul çağına gelmiş, hatta büyük kızları evlenme çağına yaklaşmıştır, ama değişen hiçbir şey olmamıştır. Zavallı Kadıköy kızı Aslı, hala aynı apartmanda, giriş katında oturan kayınvalidesi ve kayınpederi ile birlikte yaşamaktadır ve 7/24 kayınvalide baskısı altındadır.

Mehmet Ali Pamuk-Çağlar Çorumlu

Evli, 3 çocuk babası. İstanbul doğumlu, aslen Adanalı. Tıp Fakültesi mezunu, aile hekimi. Hem çekirdek, hem de geniş ailesine çok düşkün. Aile bağlarına çok önem veriyor. İyi bir baba, iyi bir eş ve iyi bir evlat olmak için büyük mücadele veriyor. Mesleğinde de çok idealist bir hekim.

Aslı Pamuk-Şebnem Bozoklu

Mehmet Ali’nin 25 yıllık karısı, 3 çocuk annesi, hem ev kadını hem de kariyer sahibi. Kocasına ve çocuklarına çok düşkün, çalışkan, fedakar, aşırı titiz, mükemmeliyetçi ve modern görüşlü bir kadın. Hayattaki en büyük mücadelesini, alt katlarında oturan kayınvalidesine karşı veriyor.

Arife Pamuk-Melek Baykal

İki çocuk annesi, Adana’da doğmuş, İstanbul’da büyümüş ve yine kendisi gibi Adanalı olan, dönemin sıkı emniyet amirlerinden Kerami ile evlenmiş. Çocuklarına, ve özellikle küçük oğlu Mehmet Ali’ye çok düşkün. Kerami, emekli olup 7/24 evde olmaya başlayınca, aralarında tatlı bir didişme başlamış.

Kerami Pamuk- Salih Kalyon

Doğma büyüme Adanalı. Polis lisesinden mezun olduktan sonra tayini İstanbul’a çıkmış ve sonrasında hep İstanbul’da kalmış. Hayatta bir tek karısından çekiniyor. Emekli olduktan sonra, 7/24 evde karısının boyunduruğu altında olmaktan çok sıkılmış durumda, evden kaçıp, arkadaşlarıyla vakit geçirmek için her numarayı çeviriyor.

Ayfer-Bahar Suer

Rıfkı’nın beden eğitimi öğretmenliği yaptığı liseye yeni gelen psikolojik rehberlik danışmanı. Rıfkı ile öğretmenler odasında ilk karşılaştıkları anda birbirlerine aşık oluyorlar.

Rıfkı Pamuk-Timur Acar

Hala anne ve babası ile aynı evde yaşıyor. Lisede beden eğitimi öğretmeni ve basketbol takımının koçu. Çok iyi niyetli ve temiz kalpli bir adam olduğu için kolay kandırılan, bir yanı var.

Aydan Hemşire-Beste Bereket

Aile Hekimliği Kliniğinde başhemşire. Aşırı anaç ve sağduyu sahibi.