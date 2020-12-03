Samsun'da 43 yaşındaki adam feci şekilde can verdi

SAMSUN'da çalıştığı inşaatın 4. katından düşen tuğla ustası hayatını kaybetti.Abone ol
Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Şair Cemal Şafi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tuğla ustası Resul Hamurcu (43) çalıştığı inşaatın 4. katında duvar örerken bastığı bitişik binanın havalandırma boşluğunun üzerindeki atermitin kırılması sonucu iki bina arasındaki havalandırma boşluğuna düştü. Resul Hamurcu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bilecik'te 2 bin TL'ye aldı fabrikanın teklifini reddetti! Gözü gibi bakıyor