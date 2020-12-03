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Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun testi pozitif çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eşiyle birlikte koronavirüse yakalandı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz.''

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