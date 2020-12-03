Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun testi pozitif çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eşiyle birlikte koronavirüse yakalandı.Abone ol
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz.''
Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 3, 2020
Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız.
Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz.