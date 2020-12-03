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Azerbaycan, Karabağ’daki kayıplarını ilk kez açıkladı

AZERBAYCAN Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda verdiği kayıplarla ilgili yaptığı açıklamada ülkenin 2783 askerinin hayatını kaybettiğini belirtti.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Dağlık Karabağ’da çatışmaların yeniden alevlendiği 27 Eylül’den, çatışmaların sona erdiği 10 Kasım’a kadar 2783 asker hayatını kaybetti.

100’den fazla askerden haber alınamadı. 1245 asker yaralandı ve hastanede tedavi görüyor.

Açıklamada, “Karabağ’ın tacı Şuşa’nın kurtarılması dünya savaş tarihinin eşsiz operasyonlarından biri. 30 yıldır hayalini kurduğumuz topraklarımız, şehitlerimizin kanı ve canları pahasına işgalden kurtarılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan 2660 askerini kaybetti

Ermenistan Sağlık Bakanlığı 28 Kasım’da, çatışmalar sırasında 2660 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Ermenistan Sağlık Bakanı Arsen Torosyan, bu sayının kesin sayı olmadığını, hayatını kaybedenlerin aranması ve kimliğinin teşhisine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti.

Putin açıklamıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çatışmalar durduktan sonra 13 Kasım’da iki taraftan 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin yaralının olduğunu ve on binlerce kişinin bulundukları yerden göçmek zorunda kaldığını söylemişti.

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