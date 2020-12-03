BIST 1.331
DOLAR 7,77
EURO 9,45
ALTIN 457,74
HABER /  SPOR

Juventus'ta Merih Demiral 10 gün sahalardan uzak kalacak

Anadolu Ajansı

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Juventus, kadrosunda yer alan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın sakatlık sebebiyle 10 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Abone ol

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynanan maçın ardından yayımladığı idman raporunda; Merih Demiral'ın kas sakatlığı geçirdiği belirtildi.

Demiral'ın maçta kas problemi yaşadığı belirtilerek, "Merih Demiral'ın J Medical'de (Juventus Sağlık Kliniği) girdiği tetkikler sonucunda sağ uyluk rektus femoris kasında hafif zedelenme tespit edildi. Durumu 10 gün sonra yeniden değerlendirilecek" ifadeleri kullanıldı.

Milli oyuncu Demiral, Juventus'un Dinamo Kiev'i 3-0 yendiği maça ilk 11'de başlamış, 69. dakikada yerini Draguşin'e bırakmıştı.

Demiral, kasım ayında da kasında gerilme tespit edilmesi sebebiyle 10 gün boyunca forma giyememişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (3 Aralık Perşembe)
İstanbul Güngören'de seyir halindeki otomobil sürücüsüne silahlı saldırı
Başkan Erdoğan: Türkiye kültür ve sanatta prangalarından kurtulmuştur
Samsun'da koronavirüs vakaları son iki haftada yüzde 100 arttı
Azerbaycan'dan sürpriz Selçuk Bayraktar çağrısı
Yemen riyalinin değer kaybetmesinden sonra döviz büroları kapandı
ÖNCEKİ HABERLER
Guterres: Aşı koronavirüs salgınının neden olduğu hasarı geri almayacak
PFDK'den 4 Süper Lig ekibine ceza
İyi Aile Babası oyuncuları Kerami Pamuk oynayan kimdir?
Kocaeli'de otobüste iğrenç olay! Genç kızı taciz etti bakın ne ceza aldı
Emlak zenginini öldürüp bagaja soktular! Vladimir boğazını iple sıktı, ben bıçakladım
Vaka sayısı yüzde 100 arttı! Samsun'da yetkililerden 'tedbirlere uyun' çağrısı
Yorumlar