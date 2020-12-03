Juventus'ta Merih Demiral 10 gün sahalardan uzak kalacak

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Juventus, kadrosunda yer alan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın sakatlık sebebiyle 10 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı.Abone ol
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynanan maçın ardından yayımladığı idman raporunda; Merih Demiral'ın kas sakatlığı geçirdiği belirtildi.
Demiral'ın maçta kas problemi yaşadığı belirtilerek, "Merih Demiral'ın J Medical'de (Juventus Sağlık Kliniği) girdiği tetkikler sonucunda sağ uyluk rektus femoris kasında hafif zedelenme tespit edildi. Durumu 10 gün sonra yeniden değerlendirilecek" ifadeleri kullanıldı.
Milli oyuncu Demiral, Juventus'un Dinamo Kiev'i 3-0 yendiği maça ilk 11'de başlamış, 69. dakikada yerini Draguşin'e bırakmıştı.
Demiral, kasım ayında da kasında gerilme tespit edilmesi sebebiyle 10 gün boyunca forma giyememişti.