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Guterres: Aşı koronavirüs salgınının neden olduğu hasarı geri almayacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulunda düzenlenen Kovid-19 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, tüm dünyanın 1945 yılından beri karşı karşıya kaldığı ortak tehdit salgının neredeyse birinci yılına girdiğine dikkati çekti.

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Guteres, "Kovid-19'a karşı geliştirilen aşılar birkaç hafta içinde hazır olabilir ama kendimizi kandırmayalım, aşı salgının neden olduğu yıllarca sürecek hasarı geri almayacak. Aşırı yoksulluk artıyor, kıtlık tehdidi büyüyor Seksen yılın en büyük küresel ekonomik kriziyle karşı karşıyayız.'' uyarısını yaptı.

Salgının aslında uzun süredir devam eden eşitsizlik ve adaletsizliğin getirdiği tüm bu tehditleri gözler önüne serdiğini belirten Guterres, "Fabrika ayarlarına geri dönme zamanı geldi, güçlü bir iyileşme için değişim fırsatını yakalamamız gerek." dedi.

Herkesin eşit bir şekilde aşıya erişiminin sağlanması ve Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel aşı programı ''The ACT Accelerator'' ve ''COVAX'' in desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, söz konusu aşı programı için gerekli 28 milyar dolar finansman açığının karşılanması çağrısı yaptı.

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