Asgari ücret 2021'de kaç lira olacak kritik toplantı öncesi dikkat çeken öneri!

Asgari ücretin 2021 yılında kaç lira olacağına dair tartışmalar sürerken, Demokratik Sol Parti (DSP) Başkanlık Kurulu'ndan 3 bin 533 liralık asgari ücret önerisine ilave bir defaya mahsus 1500 lira ek ödeme talebi geldi.

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Asgari ücret önerileri birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca çalışan tarafından merak konusu oldu.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç, yarın resmi olarak başlayacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, ilk toplantısını yarın yapacak.

"Asgari ücret 3 bin 533 lira olsun bir defaya mahsus bin 500 lira ödensin"

4 Aralık'ta başlayacak toplantı öncesi ilginç bir öneri Demokratik Sol Parti (DSP) Başkanlık Kurulu'ndan geldi. DSP'den yapılan yazılı açıklamada asgari ücretle geçinen dar gelirli vatandaşlara bir defaya mahsus beslenme katkı bedeli olarak 1500 lira ek ödeme yapılması talebinde bulundu. Açıklamada, asgari ücretin 2021 yılı için 3 bin 533 lira olarak belirlenmesi gerektiği kaydedildi.

Kim ne istiyor?

Bugüne dek farklı partiler, 2021’deki asgari ücret için tekliflerini açıkladı. İYİ Parti asgari ücretin net 3 bin, HDP 4 bin, CHP ise 3 bin 100 liraya yükseltilmesini istiyor.

Sendikalar henüz rakam vermedi

Türk-İş, DİSK ve Hak-İş asgari ücrete ilişkin net bir rakam telaffuz etmedi. Türk-İş Genel Başkanı Atalay, "Kafamızda bir rakam var" derken, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını önerdi.

2021 asgari ücret 2.722 TL olacak iddiası

Geçtiğimiz günlerde hükümete yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Merkez Bankasının 2020 enflasyon tahmini olan yüzde 12,1'e beş puan da refah payı eklenirse 2021'de net asgari ücret 2 bin 722 liraya kadar yükselebileceği iddia edildi.

Yüzde 9.4 oranında artış yapılabilir

Merkez Bankası'nın 2021 yılı enflasyon hedefine göre asgari ücrete yüzde 9.4 oranında artış yapılabilir. Enflasyon hedefine göre zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 3 bin 299 liraya, net asgari ücret 2 bin 542 liraya yükselecek.

Yeni asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret net 2 bin 324 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.