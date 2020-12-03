BIST 1.331
DOLAR 7,77
EURO 9,45
ALTIN 458,10
HABER /  DÜNYA

Çin'in keşif aracı topladığı örneklerle Ay'dan ayrıldı

Anadolu Ajansı

Çin'in Çang'ı-5 keşif aracı topladığı toprak örneklerini Dünya'ya getirmek üzere Ay'dan ayrıldı. 

Abone ol

Xinhua ajansının haberine göre; Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Çang'ı-5 keşif aracının topladığı toprak örneklerini Dünya'ya getirmek üzere Ay'dan hareket ettiğini duyurdu.  Yerel saatle 23.00 sularında gerçekleşen havalanma işleminin ardından havalanma modülünün motorunun 6 dakika çalıştığı belirtildi. 

Keşif aracının Ay'ın yörüngesinde seyreden yörünge modülüne kilitlenmesi ve Dünya'ya dönüş yolculuğuna başlaması bekleniyor. Çang'ı-5 keşif aracı, CNSA'nın daha önce paylaşılan hareket programına göre Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne inecek.

Çang'ı-5'in topladığı örneklerin tam yaşı da dahil olmak üzere Ay ve Güneş sistemi hakkında bilinmeyen birçok noktayı aydınlatacağı ve uzay çalışmalarına katkı sağlayacağı tahmin ediliyor. Çang'ı-5'in bu görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda, Çin'in uzay programı kapsamında ilk kez Dünya dışı bir yerden toprak örneği getirmiş olacak.

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Çang'ı-5'in başarılı inişinden dolayı Çin'i tebrik etmiş ve "Ay'da toplanan örneklerin Dünya'ya getirilmesi durumunda uluslararası bilim camiasını ilerletebilecek bu örnekleri incelemekten herkesin faydalanacağını umuyoruz" ifadesini kullanmıştı.

"Dünya'ya örnek getiren üçüncü ülke olacak"

Çang'ı- 5'in 4 modülü 24 Kasım'da Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Vınçang'daki merkezden fırlatılmıştı. 23 gün sürmesi planlanan misyon başarıyla tamamlanırsa Çin, ABD ve Sovyetler Birliği'nden sonra Ay'dan Dünya'ya örnek getiren üçüncü ülke olacak. 2019'da Çang'ı-4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Taciz skandalıyla sarsılan CHP'de neler oluyor?
İtalya'da günlük koronavirüs vefat sayısı 993 ile rekor kırdı
Fransa Karabağ'ı bağımsız devlet olarak tanıdı!
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (3 Aralık Perşembe)
İstanbul Güngören'de seyir halindeki otomobil sürücüsüne silahlı saldırı
Başkan Erdoğan: Türkiye kültür ve sanatta prangalarından kurtulmuştur
ÖNCEKİ HABERLER
Juventus'ta Merih Demiral 10 gün sahalardan uzak kalacak
Guterres: Aşı koronavirüs salgınının neden olduğu hasarı geri almayacak
PFDK'den 4 Süper Lig ekibine ceza
İyi Aile Babası oyuncuları Kerami Pamuk oynayan kimdir?
Kocaeli'de otobüste iğrenç olay! Genç kızı taciz etti bakın ne ceza aldı
Arife Pamuk İyi Ailesi Babası oyuncuları kim oynuyor?
Yorumlar