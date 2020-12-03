Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliği

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu play-off aşaması grup formatında oynanacak.Abone ol
FIBA'dan yapılan açıklamada; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle FIBA Şampiyonlar Ligi formatında değişikliğe gidildiği belirtildi.
Buna göre; normal sezonda yer alan 8 grubu ilk 2 sırada bitiren takımlar play-off'a yükselecek.
2-3 Mart 2021 tarihinde başlayacak play-off aşamasında kurayla 4'er takımın yer alacağı 4 yeni grup oluşturulacak.
Play-off gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar ise 2021'in mayıs ayında düzenlenecek 8'li finale katılmaya hak kazanacak.
Türkiye'den Galatasaray, Darüşşafaka Tekfen, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom'un yer aldığı turnuvada daha önce yapılan değişiklikle normal sezonun dörderli 8 grupta oynanması kararlaştırılmıştı.