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Beşiktaş'ta sakatlanan Josef de Souza maç kadrosundan çıkarıldı

Anadolu Ajansı

Beşiktaş, sakatlanan futbolcusu Josef de Souza'nın Kasımpaşa maç kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

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Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ kasık ön adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza’nın Altunizade Acıbadem Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada; 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı

Öte yandan; Süper Lig'in 11. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek  siyah-beyazlı ekip hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın küçük oyunlar, 5'e 2 dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı.

Antrenmanın tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, Kasımpaşa'yı Vodafone Park'ta saat 19.30'da ağırlayacak.

Kamp kadrosu belli oldu

Kasımpaşa maçının teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen kamp kadrosu ise şu oyunculardan oluştu:

Kaleci: Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin

Defans: Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı

Orta saha: Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah

Forvet: Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Atakan Üner

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