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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Stoklar hemen tükenmişti! İşte PlayStation 5'in yeniden geleceği tarih

E-ticaret sitelerinde yer alan bilgilere göre, PlayStation 5'in ülkemizde yeniden stoklarda olacağı tarih gün yüzüne çıktı.

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Sony'nin 11 Haziran'da düzenlediği etkinlikte ilk defa karşımıza çıkan PlayStation 5, 19 Kasım itibarıyla ülkemizdeki oyunseverlerle buluşmuştu.

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan oyun konsolu, dünya genelinde de stok problemleri yaşıyor.

Dünyanın her yerinde tükenen stoklar nedeniyle, oyunseverler ülkemizde de PlayStation 5 bulmakta zorlanıyor.

Yeniden stoklarda olacak 

Şu anda stok sorununun devam ettiğini ve bir tane bile PlayStation 5 konsolunun kalmadığını belirten PlayStation patronu Jim Ryan, stok sorununu çözmek için çalıştıklarını açıklamıştı.

E-ticaret sitelerinde yer alan bilgilere göre PlayStation 5, 11 Aralık itibarıyla Türkiye’de yeniden satışa sunulacak. Hatta bazı siteler şimdiden yeni stoklar için ön sipariş toplamaya başladı.

Playstation 5 Türkiye fiyatı 

PS5, iki farklı sürümle karşımıza çıkıyor. Birinci sürümde konsola oyun diskleri takılabiliyor, ancak ikinci sürümde herhangi bir disk girişi yok ve oyunlar internet üzerinden indirilip oynanabiliyor.

PlayStation 5'in disk takılabilen normal sürümünün fiyatı 8 bin 299 TL'den satışa çıkıyor.

Türkiye’de 2021 yılında satışa sunulacak dijital sürüm modelin fiyatı ilerleyen zamanlarda duyurulacak.

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