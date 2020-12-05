Lider Alanyaspor'a Gençlerbirliği çelmesi

Gençlerbirliği’ne 2-1 kaybeden Alanyaspor sezonun ilk mağlubiyetini aldı. Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan kırmızı kart gördü.

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Süper Lig'in 11. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Alanyaspor bu sezon ligde ilk kez yenilirken Gençlerbirliği ise 6 maç sonra galibiyetle buluştu.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 8'e yükseltti. İlk kez yenilen Alanyaspor ise 23 puanda kaldı.

Alanyaspor, 90+4'te penaltı kazandı. Bakasetas penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Alanyaspor, bu sezon Süper Lig'deki ilk yenilgisini aldı.

Çağdaş Atan kırmızı kart gördü

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Gençlerbirliği karşısında 90+7. dakikada kırmızı kart gördü. Atan, 2 maç ceza alması halinde 13. haftada oynanacak Beşiktaş mücadelesinde kulübede olamayacak.