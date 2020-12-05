TUSAŞ Genel Müdürü Kotil müjdeyi duyurdu! Aksungur'un seri üretimine geçildi

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Türk havacılık ve savunma sanayii hakkında önemli açıklamalarda bulundu. TUSAŞ tarafından üretilen insansız hava aracı Aksungur'un seri üretimine geçildiğini belirten Kotil, “Daha çok yük taşıyabilen, daha çok havada kalabilen Anka-2’mizin de seri üretimini yapıyoruz.' dedi.

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Türkiye’de havacılık ve savunma sektörünün öncü firmalarından olan TUSAŞ’ın yapmakta olduğu projeleri ve hedeflerini değerlendiren

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak, Aksungur, Hürkuş, Atak 2 gibi birçok proje hakkında bilgi verdi. Milli Muharip Uçak'ın 18 Mart 2023’te hangardan çıkarmayı düşündüklerini söyleyen Kotil, 2025’te teslimatı gerçekleştireceklerini, sertifikasyon çalışmalarının da 3 yılı bulacağını belirtti. Kotil, Milli Muharip Uçak'ın göreve başlaması için planlanan tarihin 2029 olduğunu söyledi.

5. nesil savaş uçağı

MMU projesi nihayete erdiğinde Türkiye’nin 5. nesil savaş uçak üretebilen, bu teknoloji ve altyapıya sahip 4 ülkeden biri olacağına dikkat çeken Kotil, “Bu uçak bittiğinde, ülkemizde bir savaş uçağı tasarım tecrübeli 6 bin mühendisimiz olacak. Gerçi yabancı mühendislerimiz de var, ama onlar az sayıda. Bu mühendislerimiz, bundan sonraki projelerimiz için altyapıyı oluşturacak” ifadelerini kullandı.

Temel Kotil, MMU projesinin Türkiye teknolojisi açısından da çok önemli olduğunu ve bu projenin Türkiye’ye teknolojide sıçrama yaşatacağını söyledi. Kotil, “İmalat, tasarım, mekanik test dahil 13 sektörde dünya sınıfında olacak” tahmininde bulundu.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, ATAK 2 helikopteri için de ilk ATAK helikopterinden farklı olarak tamamen yerli ve milli olacağını, Amerikalılar'la Ruslar'ın ardından en gelişmiş helikopteri üretmiş olacaklarını belirtti. TSK’nın envanterinde bulunan ATAK taarruz, taktik keşif helikopterinin dişli kutusu, topu ve motorunun İtalya’dan geldiğini belirten Kotil; ATAK 2’nin dişli kutusu ve motoru dahil tümüyle yerli olacağını, ağırlık itibariyle ABD üretimi Apache helikopterlerini de geride bırakacağını söyledi.

Aksungur 12 adet mühimmatla 28 saat uçtu

Ülkemizin yerli ve milli ürünü Aksungur, ilk kez 12 adet MAM-L ile tam mühimmatlı olarak 20 bin feet irtifasında 28 saat uçtu. Görüntüleri Tusaş resmi twitter hesabı paylaştı.

"ATAK 2'nin 2025’te de teslim edilmesi planlanıyor"

Kotil, “Amerikalılar'ın bu konudaki helikopteri Apache’dir. Aşağı yukarı 8-8,5 tondur. Bizim helikopterimiz 12 ton, daha ağır. Bunun üzerindeki mühimmat, patlayıcılar 1200 kg. Bugünkü ATAK’ta 300 kg civarında. Dolayısıyla bayağı büyük bir abi olacak.” dedi. ATAK 2’nin Deniz Kuvvetleri ve uçak gemileri için düşünüldüğüne dikkat çeken Kotil, “Kara Kuvvetleri ve Jandarma için de yapıyoruz” bilgisini verdi. ATAK 2 için tarih veren Kotil, “ATAK 2 ağır taarruz helikopterinin 2023’te ilk uçuşunu yapması, 2025’te de teslim edilmesi planlanıyor.” dedi.