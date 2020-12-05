İstanbul'da FETÖ operasyonunda pencereden atılan telefonlar inceleniyor

İSTANBUL'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 29 kişi yakalanırken pencereden atılan telefonların incelemesi sürüyor.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmaları kapsamında firari durumda bulunan 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

İl genelinde 32 adrese düzenlenen ve örgütün saklanma evleri olarak bilinen 'gaybubet evleri' nde 27 şüpheli gözaltına alındı. Yine operasyonda evlerde gizlenen ve farklı mahkemelerden aranması olan 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 29 olurken, 8 firarinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü ve buradaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İkisi özel sektör çalışanı biri firari öğretmen çıktı

Operasyon yapılan adreslerden biri de Başakşehir ilçesindeki bina olmuş. Operasyon sırasında polisin eve geldiğini gören 3 şüpheli , evlerinde bulunan 5 cep telefonunu ile cep telefonu numarası yazılı kağıdı çarşafa sararak pencereden atmıştı.İkisi özel sektör çalışanı biri firari öğretmen olduğu öğrenilen H.İ., D.İ. ve M.İ. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri bina çevresinde arama yaparak pencereden atılan 5 telefona da el koydu. Ele geçirilen telefonlar incelenmek üzere şüphelilerle birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, telefonlarında incelenmesinin sürdüğü öğrenildi.