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Zeytinburnu'nda Türk Bayrağı yakan şahıs, psikolojik sorunlu çıktı

İSTANBUL Zeytinburnu'nda Türk Bayrağı yaktıktan sonra gözaltına alınan şahsın, uyuşturucu madde kullanmaktan çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

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İstanbul Zeytinburnu'na bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde bir marketin önünde asılı Türk Bayrağı çakmakla yakıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri bayrağı yakan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Mahsun D., olduğu belirlendi.

Psikoloji tedavi gördüğü öğrenildi

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.  Yapılan incelemelerde şüphelinin terör kaydı olmadığı, çok sayıda uyuşturucu kullanmaktan suç kaydının bulunduğu, belirli bir ikametinin olmadığı ve psikolojik tedavi gördüğü kayıtlardan tespit edildi.

"Gaflete düşerek olayı gerçekleştirdim''

Şüpheli ifadesinde "kimsenin etkisi altında kalmadan bir anlık gaflete düşerek olayı gerçekleştirdiğini" söylediği öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

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