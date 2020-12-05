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Bakan Murat Kurum'dan Antalya'daki depremle ilgili açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını duyurdu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'daki deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti: 

"Depremden hemen sonra harekete geçen bakanlığımız hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık."

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