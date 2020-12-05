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Ankara'da cinayet itirafı! Eski nişanlısı kadını öldürüp Sakarya'da yol kenarına attı

Anadolu Ajansı

ANKARA'da F.A. isimli caniden korkunç cinayet itirafı geldi. Eski nişanlısı olduğu öğrenilen kadını öldürüp otoyol kenarına atan katil zanlısı, polis ekiplerine cesedin adresini verdi. Sakarya'da yol kenarında aramalarda bulunan ekipler, kadının cesedini buldu.

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Edinilen bilgilere göre olay, 41 yaşındaki F.A.’nın İstanbul’da güvenlik güçlerine verdiği ifade üzerine ortaya çıktı. F.A. isimli şahıs Ankara’da bu sabah saatlerinde eski nişanlısı olduğu iddia edilen 40 yaşındaki Yasemin Aydın’ı öldürdü.

Kadının cesedini kullandığı otomobile koyan F.A., araçla TEM Otoyolu’nun Sakarya geçişi Erenler mevkiine geldi. Emniyet şeridine park ettiği otomobilden cesedi indiren F.A., sürükleyerek yol kenarındaki ağaçlık alana taşıdı.

Teslim oldu

Kadının cesedini otoyola yaklaşık 4 metre mesafedeki ağaçlık alana bırakan F.A., kimse fark etmeden yoluna devam etti. Katil şüphelisi eski nişanlı, aynı araçla İstanbul’a kadar gitti ve güvenlik güçlerine teslim oldu.

İfadesinde eski nişanlısını öldürdüğünü ve cesedini otoyol kenarına bıraktığını itiraf eden eski nişanlı gözaltına alındı. İtiraf üzerine harekete geçen Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, otoyolun belirtilen bölgesinde arama çalışması yaptı.

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