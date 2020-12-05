Malatya'da nefes kesen maç! Yeni Malatyaspor- Başakşehir maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor maçı nefes kesti. 1-1'lik sonuçla tamamlanan mücadelede son dakikada Malatyaspor'un topu direkten döndü. Her iki kaleci de uzatmalarda devleşti. Son şampiyon Başakşehir, bu hafta da 1 puana razı oldu.

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Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta 3 puanı elinden kaçıran Başakşehir, Malatya deplasmanındaydı… Mücadele saat 16:00’da start buldu. Büyük heyecanda düdüğü çalan hakem Cüneyt Çakır oldu. İlk yarım saatlik dilim karşılıklı ataklarla geçti. Malatya ekibi, özellikle kanat oyunuyla etkili pozisyonlara girdi. İki takım adına da orta alan çok hızlı geçilirken karşılıklı top kayıpları dikkat çekti.

Başakşehir, mücadelede Edin Visca’nın yokluğunu büyük ölçüde hissetti. Malatyaspor’da, 38’de Tete’nin şutu çok az farkla dışarı gitti. Başakşehir’in 45+1’de gelen ilk net pozisyonu ağları buldu. İrfan Can’ın içeri çevirdiği topu Giuliano golle tamamladı. (0-1) İlk yarı Başakşehir üstünlüğüyle son buldu. İlk yarıda sarı kartlar: İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen...

İkinci yarıda Yeni Malatyaspor, beraberliği yakaladı. 50'inci dakikada Adem Büyük'ün harika hareketleri sonrası içeri çevirdiği top Ponck'a çarparak ağlara gitti. (1-1)

55'inci dakikada İrfan Can Kahveci, topsuz alanda yaşadığı sakatlık sonrası kendini yere bıraktı. Oyundan çıkmaya hazırlanan İrfan Can sonrasında karar değiştirip mücadeleye devam etti.

90+2'de Malatyaspor direğe takıldı... 7 dakika uzayan karşılaşmada her iki kaleci de devleşti... İki takımın da yakaladığı gol pozisyonları tabelada eşitliği bozmadı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.