Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de dondurmacıya uğradı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'da bulunan konutuna geçmeden hemen önce Üsküdar'da dondurmacıdan dondurma aldı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün teslimi ve tasarım merkezinin açılış töreni ile Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki mesaisinin ardından Çengelköy'de dondurmacıya uğrayarak dondurma aldı. Cumhurbaşkanı, daha sonra Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.
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