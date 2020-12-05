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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de dondurmacıya uğradı

Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'da bulunan konutuna geçmeden hemen önce Üsküdar'da dondurmacıdan dondurma aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün teslimi ve tasarım merkezinin açılış töreni ile Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki mesaisinin ardından Çengelköy'de dondurmacıya uğrayarak dondurma aldı. Cumhurbaşkanı, daha sonra Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden yansıyanlar:

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