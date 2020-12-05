Mesleğine aşık Dr. Adnan Çetin koronavirüsten öldü İzmir'de depremzedeleri düşünmüş
İZMİR'de 2 kız çocuğu babası doktorun ölümü yasa boğdu. Acil Servis Hekimi Dr. Adnan Çetin, koronavirüse yakalanmasıyla ciğerlerinde yüzde 80 tutulum gösteren virüse daha fazla dayanamadı... Ölen doktorun kızları, 'İzmir depreminin olduğu 30 Ekim'de ayakta duramıyordu. Ama depremzedelerin ihtiyacı olur diye ambulans çağırmıyordu' dedi.
İzmir'de 25 yıl ara verdiği tıp fakültesinden geçen şubat ayında mezun olduktan sonra mayıs itibariyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde göreve başlayan Acil Servis Hekimi Dr. Adnan Çetin, koronavirüse yenik düştü.
1 kızı doktor adayı: Tıp fakültesinde 4'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Ukba Hifa Çetin (22) ve psikolog Afra Sevde Çetin'in (29) babası Dr. Adnan Çetin, ayrıca 18 yıl önce hemşire eşi Perihan Yüksel'den ayrıldı.
Bırakmak zorunda kaldı: 25 yıl önce tıp eğitimini bırakmak zorunda kalan ama doktorluk mesleğine olan aşkını hiçbir zaman kaybetmeyen Çetin, mesleğini sadece 7 ay yapabildi.
İflas etmiş: Babasının işini çok sevdiğini anlatan Zeynep Ukba Hifa Çetin, babasının ticarete atılıp iflas ettiğini, her işi yapsa da aklının hep doktorlukta olduğunu söyledi.