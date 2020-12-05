Sivasspor'da 2 koronavirüs vakası daha! Pozitif futbolcu Yasin Öztekin
Sivasspor'da 1 futbolcu ve 1 personelde koronavirüs vakası görüldü. Pozitif olan sporcu Yasin Öztekin, haberi kendi sosyal medya hesabından da duyurdu.Abone ol
Üst üste gelen koronavirüs vakaları nedeni ile sıkıntı yaşayan Sivasspor'da bugün yapılan testler sonucunda futbolculardan Yasin Öztekin pozitif olduğunu duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztekin, "Hissettiğim belirtilerin ardından yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi ama takımı bu süreçte yalnız bırakacağım için üzgünüm. En kısa sürede daha güçlü döneceğim" ifadelerini kullandı.
December 5, 2020
Kulüpten yapılan açıklamada ise 1 personelin de testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Demir Grup Sivasspor'umuzda Kovid-19 PCR test sonuçları hakkında bilgilendirme 😷 pic.twitter.com/cgAGDWxHhO— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) December 5, 2020