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Sivasspor'da 2 koronavirüs vakası daha! Pozitif futbolcu Yasin Öztekin

Demirören Haber Ajansı

Sivasspor'da 1 futbolcu ve 1 personelde koronavirüs vakası görüldü. Pozitif olan sporcu Yasin Öztekin, haberi kendi sosyal medya hesabından da duyurdu.

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Üst üste gelen koronavirüs vakaları nedeni ile sıkıntı yaşayan Sivasspor'da bugün yapılan testler sonucunda futbolculardan Yasin Öztekin pozitif olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztekin, "Hissettiğim belirtilerin ardından yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi ama takımı bu süreçte yalnız bırakacağım için üzgünüm. En kısa sürede daha güçlü döneceğim" ifadelerini kullandı.

Kulüpten yapılan açıklamada ise 1 personelin de testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

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