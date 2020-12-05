BIST 1.331
DOLAR 7,81
EURO 9,48
ALTIN 461,39
HABER /  DÜNYA

Fransa'da yeni güvenlik yasa tasarısına protestolar sürüyor! 22 kişi gözaltında

FRANSA'da sular durulmuyor... Başkent Paris’te, yeni güvenlik yasa tasarısının protesto edildiği kitlesel gösteriler devam etti. Otomobilleri ateşe veren protestocular polise taş ve sopalarla saldırdı.

Abone ol

Fransa'da basın özgürlüğünü ihlal edebileceği eleştirilerinin hedefindeki tartışmalı güvenlik yasa tasarısına karşı başta başkent Paris olmak üzere ülkenin genelinde kitlesel protesto gösterileri devam ediyor. Başkent Paris’te polis protestoculara müdahale etti ve göstericiler ile kolluk kuvvetleri arasında arbede meydana geldi.

Protestocular taş ve havai fişek atarken polis biber gazı kullanarak karşılık verdi. Paris’te, kentin doğusundaki Porte des Lilas bölgesinde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı.

Gündüz saat 15.00 (TSİ 17.00) civarında gerilim tırmandı. Protestocular polise taşlarla saldırdı, havai fişekler attı. Polis biber gazı kullandı. Görev alan polis ve jandarma sayısının geçen cumartesi gününe göre çok daha fazla olması dikkat çekiyor. Protesto eylemleri Fransa'nın diğer kentlerinde de düzenleniyor.

İçişleri bakanı: Çok acımasız insanlarla karşı karşıyayız

Ayrıca gelen bilgilere göre Paris’te en az 3 otomobilin göstericiler tarafından kundaklandığını aktarıldı.  Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris’te 22 protestocunun polis tarafından gözaltına aldığını duyurdu. Eyleme gönderilen polis memurlarına teşekkür eden Darmanin, kolluk kuvvetlerinin bazen 'çok acımasız insanlarla' karşı karşıya olduğunu belirtti. Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Paris’teki gösteriyle ilgili 22 gözaltı gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Koca'dan İstanbul için güzel haber!
Kemal Kılıçdaroğlu'nu başarılı bulanların oranı yüzde kaç oldu?
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (5 Aralık 2020)
Ankara'da cinayet itirafı! Eski nişanlısı kadını öldürüp Sakarya'da yol kenarına attı
Azerbaycan'da zafer sonrası hazırlık! Başkan Erdoğan da katılacak
PKK eriyor; 5 terörist daha teslim oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk'tan beraberlik sonrası açıklamalar: Zorluklar yaşıyoruz
Bursa ve Diyarbakır'da insanlık öldü! Kedinin patileri kesildi 12 köpek çuvala koyuldu
Sivasspor'da 2 koronavirüs vakası daha! Pozitif futbolcu Yasin Öztekin
Donald Trump hapse girecek! Yeğen Mary Trump'tan 'suçlu, zalim ve haindir' ifadeleri
Malatya'da nefes kesen maç! Yeni Malatyaspor- Başakşehir maç sonucu: 1-1
Haftasonu nereler açık olacak market bakkal açık mı?
Yorumlar 1 yorum