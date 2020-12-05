Galatasaray - Hatayspor Süper Lig maçı özet ve golleri

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde ağırladığı Hatayspor'u 3-0 yenerek lider Alanyaspor'u yakaladı. Sarı-kırmızılıların golleri Diagne, Santos (kk) ve Kerem'den geldi.

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İlk yarıda topa sahip olan olan ve oyunu istediği gibi kontrol eden Galatasaray, 32. dakikada Diagne'nin golüyle öne geçti: 1-0. İlk yarı sarı-kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray, 64. dakikada Pablo Santos'un kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Sarı-kırmızılı ekipte, Kerem Aktürkoğlu 90+4. dakikada attığı golle maçın skorunu tayin etti.

Ayrıca, Hatayspor'da Gökhan Karadeniz, 80. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Galatasaray bu sonuçla puanını 23'e çıkardı. Hatayspor ise 12 puanda kaldı. Galatasaray gelecek haftayı bay geçecek. Hatayspor ise sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Fatih Terim'le 1000. gol

Ataklarını sıklaştıran Galatasaray, kanatlardan ortalarla Mbaye Diagne'yi topla buluşturmaya çalıştı. Hatayspor savunması maçın 3'te 1'lik bölümünde başarılı olsa da 32'de Diagne, attığı golle takımını öne geçirdi.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, sağ çaprazdan topla ilerler iken topu arka direkteki Mbaye Diagne ortaladı, Mbaye Diagne topu önce göğsü ile yumuşatıp sol ayağıyla altıpasta vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Bu golle birlikte Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 1000. gol sevincini de yaşadı.

GALATASARAY 3-0 HATAYSPOR (MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI)

Maç sonucu: Galatasaray 3-0 Hatayspor

90+3' Gol... Galatasaray 3-0 Hatayspor (Kerem Aktürkoğlu)

85' Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Sekidika kafayı vurdu, şutu kaleci Munir'in kucağında kaldı.

84' Hatayspor'da David Akintola'nın yerine Helder Barbosa oyuna girdi.

64' Gol... Galatasaray 2-0 Hatayspor (Santos k.k)

54' Kullanılan serbest vuruşu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

51' Emre Akbaba'nın ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topu Diagne altıpasın üzerinden auta attı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 1-0 Hatayspor

43' Galatasaray bu defa sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak. Sarı-kırmızılılar rakibini ablukaya aldı.

32' Gol... Galatasaray 1-0 Hatayspor (Diagne)

26' Hatayspor'da Akintula bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

25' Feghouli'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Diagne'nin vuruşu üstten auta gitti.

23' Hatayspor'da Akintula'nın sol kanattan yerden yaptığı ortasına hiçbir arkadaşı dokunamadı.

17' Sol kanattan savunma arkasına sızan Akintula'yı kalesini terk eden Fatih karşıladı, Akintula'nın kaleye vuruşu ise dışarı çıktı.

16' Galatasaray'da Oğulcan'ın sağ kanattan yaptığı ortası kaleci Munir'de kaldı.

11' Kullanılan köşe vuruşuna Burak ceza yayından vurdu, şutu farklı şekilde auta çıktı.

9' Selim'in ceza yayı üzerinden çektiği şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.

3'Hatayspor'da Akintula'nın ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.



1'Galatasaray 4-1-4-1, Hatayspor 4-2-3-1 dizilişiyle sahada.



Maç Başladı1'Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Feghouli, Oğulcan, Emre Kılınç, Diagne.

Hatayspor: Munir, Yusuf, Dos Santos, Burak Can, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Akintole, Traore, Diouf.