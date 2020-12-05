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İngiltere'de ırkçılık skandalı! Colin Kazım yumruğunu havaya kaldırdı

İNGİLTERE Championship'te 16. hafta mücadelesinde Milwall, son sıradaki Derby County'yi ağırladı. Maç öncesinde 'Irkçılığa hayır' protestosunda bulunan futbolcular yuhalandı. Bunun üzerine Colin Kazım, yumruğunu havaya kaldırarak tepkisini koydu.

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ABD'de yaz aylarında polis şiddeti sebebiyle hayatını kaybeden George Floyd olayının ardından tüm dünyada ırkçılık konusu bir kez daha tartışmaya açılmış ve başta Avrupa olmak üzere ırkçılığın yoğun şekilde görüldüğü coğrafyalarda oynanan futbol maçları öncesinde de bu duruma tepki olarak oyuncular dizlerinin üzerine çökerek "ırkçılığa hayır" demişlerdi. Ancak bugün oynanan Milwall-Derby County maçında skandal yaşandı.

Maça başlamadan önce iki takım oyuncularının bazıları dizlerinin üzerine çökerek bazıları ise başlarını eğerek ırkçılığa karşı kısa süreli protesto düzenlediler. Bir dönem ligimizde Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen Colin Kazım Richards da bu oyuncular arasındaydı. Ancak pandemiden sonra ilk kez statlarına kavuşan Milwall'lu taraftarlar bu durumu çirkin bir şekilde ıslıkla karşılık verdi.

Yuhalamaları duyan Colin Kazım, ardından diz çökmek yerine ayağa kalktı ve yumruğunu havaya kaldırdı.

İngiliz medyasındaki haberlere göre ise özellikle güvenlik güçleri, sosyal medya ve forumlarda yazılanlardan ötürü dün gece bu durumun istihbaratını almışlardı ve bu duruma karşı güvenlik önlemleri de sağlamıştı.

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