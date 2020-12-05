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HABER /  SAĞLIK

Bakan Koca'dan İstanbul için güzel haber!

İstanbul İl Sağlık yöneticileriyle biraraya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iyi haberi duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Her hafta olduğu gibi, İl Sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle İstanbul’u değerlendirdik. Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında %25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim.'' ifadelerini kullandı.

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