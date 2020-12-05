Bakan Koca'dan İstanbul için güzel haber!

İstanbul İl Sağlık yöneticileriyle biraraya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iyi haberi duyurdu.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Her hafta olduğu gibi, İl Sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle İstanbul’u değerlendirdik. Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında %25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim.'' ifadelerini kullandı.