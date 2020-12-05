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CHP Sultangazi'deki taciz iddiasına soruşturma

Sultangazi Cumhuriyet Savcılığı'nın, CHP Sultangazi'deki taciz iddiası hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

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Sultangazi Cumhuriyet Savcılığı, TV 100'de yayımlanan haber sonrası emniyete talimat vererek soruşturma için düğmeye bastı.

TV 100'ün gündeme getirdiği "CHP Sultangazi İlçe Başkanı, bir kadını taciz etti" haberi Sultangazi Cumhuriyet Savcılığı'nı harekete geçirdi.

İSTANBUL MANŞET Gazetesi'nden Engin Belli'nin haberine göre, Sultangazi Emniyet Müdürü Turan Çelik, TV 100'de yayımlanan ve bir kadının taciz iddialarını gündeme getirdiği röportaj sonrası savcılığın olayı tüm boyutlarıyla araştırması için talimat verdiğini söyledi.

Turan Çelik, TV 100'de yayımlanan iki ayrı videoda yer alan tüm iddiaların soruşturma kapsamına alındığını açıkladı. Haberde konuşan bir kadın, tacize uğradığını ve susması için kendisine para teklif edildiğini açıklamıştı. I

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