Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (5 Aralık 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 14.705'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 903 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 533.198'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 196 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 4100 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4100 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 427 bin 242'ye yükseldi. Toplam test sayısı 19 milyon 517 bin 84'e, ağır hasta sayısı ise 5800'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 6.128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim'' ifadelerini kullandı.