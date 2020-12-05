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Azerbaycan'da zafer sonrası hazırlık! Başkan Erdoğan da katılacak

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer dolayısıyla başkent Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlenecek

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Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’daki zaferinin ardından başkent Bakü’de düzenlenecek askeri geçit töreni için hazırlıklara devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 10 Aralık’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Azadlıg Meydanı’nda askeri geçit töreni için yapılan hazırlıkların son hızla devam ettiği aktarıldı. 3 binden fazla askeri personelin katılacağı geçit töreninde Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı bir dizi silah ve teçhizatın yanı sıra, modern askeri teçhizat, füze ve topçu bataryaları, hava savunma sistemleri, savaş gemileri ve tekneler dahil yaklaşık 150 askeri teçhizat yer alacak.

Başkan Erdoğan da katılacak
Bakanlık, geçit töreninde Ermenistan’ın cepheden kaçarken geride bıraktığı askeri teçhizatın bir kısmının da gösterileceğini aktardı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 10 Aralık günü Bakü’de düzenlenecek zafer geçidi törenine katılması planlanıyor.

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