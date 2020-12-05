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Antalya depremi neden şiddetli hissedildi? Prof. Dr. Naci Görür açıkladı

Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası değerlendirmelerde bulunan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, depremin kıyıya yakın yerde olduğu için şiddetli hissedildiğini söyledi.

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Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya kent merkezi ve ilçeleriyle Burdur ve Muğla'da da hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı. Vatandaşları tedirgin eden depremle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, depremin neden bu kadar şiddetli hissedildiğini açıkladı.

Kıyıya yakın olduğu için şiddetli hissedildi
İsabetli deprem tahminleriyle bilinen Görür açıklamasında, "Antalya'da olan deprem Kıbrıs-Helen yayı ile ilgili olmalıdır. Deprem dalma-batma zonunun Anadolu levhası üzerinde ve görece kıyıya yakın bir yerde olduğu için şiddetli hissedilmiş olabilir" dedi.

Deprem antalya ve çevre illerde hissedildi
AFAD, 15.44'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde, 77.58 kilometre derinlikte bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı. Deprem Antalya başta olmak üzere Muğla, Mersin, Isparta, Adana ve birçok çevre ilde hissedildi.

Antalya valisi: olumsuz bir durum yok
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, depremle ilgili yaptığı açıklamada, "İlimiz Gazipaşa İlçesi açıklarında saat 15.44'de meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur. Evlerinin önüne çıkmak isterlerse müsaade ediyoruz. Sokağa çıkma yasağımız var tabi. 112'ye telefonlar geldi, buradan da duyurmak isterim. Arzu edenler, isteyen vatandaşlarımız evlerinin önüne çıkabilirler. Bunu 112'yi, jandarmayı, polisi arayanlara da söyledik. Evlerinin önüne çıkmalarında bir mahsur yok" ifadelerine yer verdi.

Antalya depremi neden şiddetli hissedildi? Prof. Dr. Naci Görür nedenini anlattı

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