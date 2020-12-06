Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aralık ayı burs ve kredilerin hesaplara yatışının başladığını duyurdu.Abone ol
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aralık ayı burs ve kredi ödemelerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasına 'Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim' ifadesini ekledi.
Bakan Kasapoğlu'nun paylaşımı:
Sevgili arkadaşlar, aralık ayı burs ve kredileriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatırılmaya başlandı.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 5, 2020
Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim. pic.twitter.com/C7DnwGFhFU