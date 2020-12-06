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Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

İhlas Haber Ajansı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aralık ayı burs ve kredilerin hesaplara yatışının başladığını duyurdu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aralık ayı burs ve kredi ödemelerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasına 'Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim' ifadesini ekledi.

Bakan Kasapoğlu'nun paylaşımı:

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