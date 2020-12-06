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İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasında komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü

 İZMİR'in Bornova ilçesinde husumetli olduğu iddia edilen komşuların arasında çıkan kavgada kan aktı.

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İzmir'de saat 03.30'da  iddiaya göre aralarında bir süredir husumet bulunan Kamil Tokmak (40) ile komşusu Bekir Ş. (59), tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bekir Ş., komşusu Kamil Tokmak'ın evine giderek elindeki tabancayla Tokmak'a ateş etti ve olay yerinden cipiyle kaçtı. Vücuduna mermi isabet eden Tokmak kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesini duyan çevre sakinleri olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Kamil Tokmak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Besicilik yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Tokmak'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Önce aracıyla sonra yaya kaçtı ama...

Öte yandan cinayet şüphelisi Bekir Ş., olayın ardından cipiyle kaçarken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre cipiyle kaçmaya çalışan şahıs, polis tarafından takip edildiğini anlayınca otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri cinayet şüphelisi şahsı, saklanmak üzere gittiği bir evde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Bekir Ş., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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