İlçede sıkı denetim! Kütahya Emet'te nüfusunun yüzde 70'i karantinada

KÜTAHYA’nın Emet ilçesinde, korona virüs tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen hafta sonu sokağa çıkma yasağına halkın genelinin uyduğu gözlemlenirken, güvenlik güçleri çarşı ve mahallelerde denetimlerini sürdürüyor.Abone ol
Vakalarının çoğalmasının ardından Emet ilçesinde nüfusun yüzde 70’ini etkileyen karantina tedbirleri alındı ve günlük ortalama 20 kişi olan vaka sayısı 4 kişiye kadar indirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kapsamında Hükümet meydanı, şehir otogarı, kaplıcalar ve kaynarca caddelerinde gün boyu denetim gerçekleştirildi.
Yüzde 70’i karantinada olan ilçede halkın genelinin sokağa çıkma yasaklarına uyduğu gözlemlendi. Denetimler sırasında kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.