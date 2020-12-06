BIST 1.331
DOLAR 7,81
EURO 9,48
ALTIN 461,39
HABER /  POLİTİKA

62 fezleke daha TBMM’de! 50’si HDP’li milletvekillerine ait

Meclis’e, 62 dokunulmazlık fezlekesi daha sunuldu. Fezlekelerden 50’si HDP’li milletvekillerine ait. Böylelikle TBMM’de bekleyen fezleke sayısı ise bin 84’e ulaştı.

Abone ol

TBMM'ye yasama dokunulmazlığının kaldırılması için 62 yeni fezleke gönderildi. HDP, CHP, MHP, İYİ Parti, TİP, DBP ve Bağımsız milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi.

50'si HDP'li milletvekillerine ait

Fezlekelerden 50'si HDP'li milletvekillerine ait. HDP'lilerden Tayip Temel, Murat Çepni, Nusrettin Maçin, Dilşat Cambaz hakkında birer, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli hakkında ikişer, DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz hakkında beş fezleke hazırlandı.

Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık ve TİP Hatay Milletvekili Barış Atay hakkında da birer fezleke Meclis'e sunuldu. CHP milletvekilleri Cavit Arı ve Aykut Erdoğdu ile İYİ Parti milletvekilleri Enez Kaplan ve Zeki Hakan Sıdalı hakkında da birer fezleke hazırlandı. MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek hakkındaki fezleke de Meclis'e gönderildi.

Bekleyen fezleke sayısı bin 84'e yükseldi

Böylelikle TBMM'de bekleyen fezleke sayısı bin 84'e ulaştı. Bu fezlekeler TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda ele alındıktan sonra Genel Kurul'da görülecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Gram altından kasım ayında tarihi düşüş!  447,2 lira oldu
Antalya depreminin ardından konuşan Prof. Dr. Ahmet Ercan: Bu akıllara zarar
Avcılar'daki dehşet! Aile sağlık merkezinde doktora hakaret edip saldıran kadın yakalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronada alarm veren 5 ilimizi açıkladı
Antalya depremi neden şiddetli hissedildi? Prof. Dr. Naci Görür açıkladı
Azerbaycan'da zafer sonrası hazırlık! Başkan Erdoğan da katılacak
ÖNCEKİ HABERLER
Uğur Şahin kimdir aslen nereli Kürt mü Prof. Dr. Uğur Şahin’in biyografisi
Kısıtlamanın ikinci gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasında komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Ekrem İmamoğlu'ndan Halk Ekmek açıklaması: Uzun kuyruklar, ekmeğimizin en ucuz ekmek olmasındandır
Aydın'da korkunç olay! Parkın demirlerine asılı ceset bulundu
ALES ertelendi mi 6 Aralık ALES ne zaman yapılacak?
Yorumlar 1 yorum