Ali Cem Köroğlu kimdir kaç yaşında ölüm sebebi nedir?

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran Ali Cem Köroğlu öldü. Sanat ve tiyatro dünyasını üzen ölüm haberinin ardından birçok vatandaş Ali Cem Köroğlu kimdir, kaç yaşında sorularına yanıt aradı. İşte sahne ve kostüm sanatçısından olan Ali Cem Köroğlu hakkında merak edilenler...

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Profesyonel hayatına İstanbul Devlet Tiyatroları sahne ve kostüm tasarımcısı olarak başlayan Ali Cem Köroğlu, 2003 yılında Afife Jale En Başarılı Sahne ve En Başarılı Giysi Tasarımcısı tiyatro ödüllerinin yanısıra sinema, televizyon ve opera gibi sanat dallarında birçok ödül aldı. Peki Ali Cem Köroğlu kimdir? İşte Ali Cem Köroğlu hakkında...

Ali Cem Köroğlu kimdir:

Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yaptı. Profesyonel hayatına İstanbul Devlet Tiyatroları sahne ve kostüm tasarımcısı olarak başladı. En çok Afife ödülü alan sanatçılardan biridir.

İzmir Devlet Tiyatrosunda sahneye konan Karıncalar oyunu çalışmaları sırasında Covid 19'a yakalandı, hastaneye kaldırıldı ve 5 Aralık 2020'de öldü. Oyunun sahnelenmesinde ihmaller olduğu, salgın nedeniyle tiyatro perdelerinin kapanması gerektiğini savunan tiyatrocular Köroğlu'nun vefatı sonrası sosyal medyada bir kez daha tepki gösterdiler.

Ödülleri:

Ayaktakımı Arasında, Afife Tiyatro Ödülleri 2003 - Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı

Ayaktakımı Arasında, Afife Tiyatro Ödülleri 2003 - Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı

Çayhane, Afife Tiyatro Ödülleri 2005 - Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı

Oyunları

Karıncalar / Bir Savaş Vardı / Kostüm Tasarım / Dekor Tasarım /2020 Sahnede

Küçük Burjuva Düğünü / Dekor Tasarım / 2019 Sahnede

Mavi Kuş / Dekor Tasarım / 2018 Sahnede

Memleketimden İnsan Manzaraları / Dekor Tasarım / 2017 Sahnede

Tek Daire İki Aile / Dekor Tasarım / 2017 Sona Erdi

Ebedi Barış / Kostüm Tasarım / Dekor Tasarım / 2017 Sahnede

Bir insan, bir ağaç, bir köpek (Lazaritsa) / Dekor Tasarım / 2014 Sona Erdi

Kim Korkar Hain Kurttan / Dekor Tasarım / Dekor Tasarımı / 2013 Sona Erdi

Venedik Taciri / Dekor Tasarım / Kostüm Tasarım / 2012 Sona Erdi

Dolores Claiborne / Dekor Tasarım / 2012 Sona Erdi

Macbeth / Dekor Tasarım / 2012 Sona Erdi

Savaş İkinci Perdede Çıkacak / Dekor Tasarım / 2007 Sona Erdi

Godot'yu Beklerken / Kostüm Tasarım / Sahne Tasarım / 2006 Sona Erdi

Ashura / Kostüm Tasarım / Dekor Tasarım / 2004 Sona Erdi

Çayhane / Dekor Tasarım / 2004 Sona Erdi

Ayaktakımı Arasında / Kostüm Tasarım / Dekor Tasarım / 2003 Sona Erdi

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? / Dekor Tasarım / 1999 Sona Erdi

80060 / Sahne Tasarım / 1998 Sona Erdi

Sarıpınar - 1914 / Kostüm Tasarım / Dekor Tasarım / 1998 Sona Erdi

Maymun Davası / Dekor Tasarım / 1995 Sona Erdi

Woyzcek / Dekor Tasarım / 1993 Sona Erdi

İvan İvanoviç Var Mıydı Yok Muydu? / Dekor Tasarım / 1990 Sona Erdi

Ayaktakımı Arasında / Dekor Tasarım / 1990 Sona Erdi

Yunus Emre / Kostüm Tasarım / Dekor Tasarım / 1989 Sona Erdi

Neşe'Dert'Aşk / Dekor Tasarım / Sahnede

Shakespeare Zorda / Dekor Tasarım /Sona Erdi

Yanık / Dekor Tasarım / Sona Erdi

Çamaşırhane / Kostüm Tasarım / Dekor Tasarım / Sona Erdi

Memleketin Kısmeti / Sahne Tasarım /Sahnede